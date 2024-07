MSC treibt Übernahme von HHLA voran

Berlin. Die Genfer Containerreederei MSC treibt in Brüssel die kartellrechtliche Genehmigung ihres Einstiegs bei der Hamburger Hafenbetreibergesellschaft HHLA voran. Man arbeite eng mit der EU-Kommission bei der fusionskontrollrechtlichen Anmeldung der Transaktion zusammen, erklärte das Unternehmen am Montag auf Anfrage von Reuters. MSC und die Stadt Hamburg hatten im September den Einstieg des Konzerns bei der HHLA angekündigt. Der von SPD und Grünen geführte Hamburger Senat rechnet mit einer Zustimmung der Hamburgischen Bürgerschaft bei ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause am Mittwoch. Laut der Wirtschaftsbehörde steht vor der MSC-Übernahme noch eine Änderung des Hafenentwicklungsgesetzes an, mit der zur ersten Sitzung der Bürgerschaft am 4. September gerechnet wird. (Reuters/jW)