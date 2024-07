Der US-amerikanische Sänger und Songwriter Benson Boone (22) hat den bisherigen Hit des Jahres in den offiziellen deutschen Charts gelandet. Sein Lied »Beautiful Things« erreicht in der Halbjahresauswertung der Single-Charts (also in den ersten 26 Wochen des Jahres 2024) den ersten Platz, wie GfK Entertainment am Montag mitteilte. Vergangenes Jahr war mit »Komet« von Udo Lindenberg und Apache 207 die erfolgreichste Single des ersten Halbjahres später auch der Hit des Jahres. Bei den Alben schafft es Superstar Taylor Swift auf Platz eins der Halbjahrescharts 2024 mit dem Konzeptalbum »The Tortured Poets Department«. (dpa/jW)