Friedensforum

Heftschwerpunkt der neuen Ausgabe der Zeitschrift Friedensforum ist die Debatte über einen bevorstehenden »großen Krieg in Europa«. Otmar Steinbicker findet, dass ein solches Szenario heute deutlich realistischer sei »als Anfang der 1980er Jahre, als Millionen Menschen in Europa gegen die Atomkriegsgefahr auf die Straße gingen«. Der russische Angriff auf die Ukraine könne als »ein sehr markantes Zeichen«, aber keineswegs als Beginn dieser »Zeitenwende« verstanden werden. Die »reale Zeitenwende« sei mit dem Zerfall der UdSSR und des Warschauer Paktes eingeleitet worden. Entscheidender Faktor für die »Restaurierung der Konfrontation« sei die Fortexistenz der NATO und der Bedeutungsverlust der OSZE gewesen. Rolf Bader schreibt über den »Mythos militärischer Verteidigung« und die »strukturelle Nichtverteidigbarkeit«: »Die Zerstörungswirkung wird verharmlost, um ein entsprechendes Kriegsbild mit noch tragbaren Opfern aufrechterhalten zu können.« (jW)

Arbeiterstimme

Die Arbeiterstimme aus Nürnberg erinnert an den reaktionären »Ärztestreik« in der Weimarer Republik 1923/24 und spannt von dort einen Bogen zur »Finanzialisierung des Gesundheitswesens« ein Jahrhundert später. Ein ausführlicher Beitrag befasst sich mit »nationalen Befreiungsbewegungen und ihrer Rolle in der heutigen Weltpolitik«. (jW)

Gorleben-­Rundschau

In der Zeitschrift der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg schreibt Andreas Conradt über das Renaturierungsgesetz der EU. Außerdem: Beiträge zu Versuchen, »über Bande« einen deutschen »Wiedereinstieg in die Atomkraft« vorzubereiten, zu »Fake News« in der Debatte um die Atomkraft und zum Stand der Forschung im Bereich Kernfusion. (jW)

