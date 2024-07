Argentinien: Monatliche Inflation wieder höher

Buenos Aires. Die monatliche Inflationsrate ist in Argentinien wieder gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat stieg sie laut nationaler Statistikbehörde Indec um 4,2 Prozent, teilte diese am Freitag (Ortszeit) mit. Die jährliche Inflationsrate sank leicht auf 271,5 Prozent. Im Interview mit der Zeitung La Nación sprach der argentinische Präsident Javier Milei am Sonnabend von »sehr guten Daten«. Der Internationale Währungsfonds rechnet im laufenden Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 2,8 Prozent. Laut der Katholischen Universität Argentiniens leben knapp 56 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze und rund 18 Prozent in extremer Armut. (dpa/jW)