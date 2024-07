Space-X-Raketen dürfen vorest nicht starten

Santa Barbara. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat Starts der Raketen des Weltraumunternehmens Space X vorerst untersagt. Die FAA habe eine Untersuchung des Fehlstarts vom 11. Juli angeordnet, meldete dpa am Sonntag. Kurz nach dem Start hatte eine »­Falcon«-9-Rakete am Donnerstag abend (Ortszeit) Probleme bekommen und 20 Satelliten des Internetunternehmens Starlink in einer falschen Umlaufbahn ausgesetzt. Inzwischen sei der Kontakt mit allen Satelliten verlorengegangen, teilt Space X auf seiner Webseite mit. Es sei nicht gelungen, die zweite Antriebsstufe der Rakete zu zünden, erklärte Space-X- und Starlink-Chef Elon Musk bei »X«. Die Satelliten würden nun beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen. (dpa/jW)