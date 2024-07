Ehemalige Linke-Chefin verlässt »Berufspolitik«

Berlin. Katja Kipping, langjährige Vorsitzende der Partei Die Linke, hat ihren Abschied aus der »Berufspolitik« und ihren Wechsel zum Paritätischen Gesamtverband angekündigt. Ab 1. September werde sie dort als Geschäftsführerin und zugleich Leiterin der Abteilung Sozialpolitik und Europa tätig sein, schrieb sie am Sonnabend beim Kurznachrichtendienst X. Nach einem »Vierteljahrhundert in der Berufspolitik« werde nun für sie »vieles anders«. Die 46jährige war von 2012 bis 2021 Kovorsitzende der Linkspartei, deren Niedergang in dieser Zeit begann. Ab 2021 war sie Sozialsenatorin in Berlin, musste diesen Posten aber nach der Wiederholungswahl 2023 räumen. Designierter Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes ist Joachim Rock; er folgt auf Ulrich Schneider, der von 2016 bis 2022 Mitglied der Linkspartei war. (AFP/jW)