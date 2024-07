Polizeieinsatz gegen »Knockout 51«

Eisenach. Bei einem Einsatz in der neonazistischen Szene hat die Polizei im thüringischen Eisenach Dutzende Menschen kontrolliert und ein Lokal vorübergehend als sogenannten gefährlichen Ort eingestuft. Es habe Informationen über »relevante Aktivitäten« der Gruppe »Knockout 51« gegeben, teilte die Polizei am Sonntag in Gotha mit. Die Neonazigruppe steht seit längerem im Visier von Polizei und Justiz. Erst vor zwei Wochen waren vier Mitglieder wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie Körperverletzungsdelikten vom Oberlandesgericht Jena zu Haftstrafen verurteilt worden. (AFP/jW)