»Generalsanierung« der Bahn nicht ausreichend

Berlin. Die Sanierungspläne an Hauptstrecken der Deutschen Bahn sind laut Verkehrsclub Deutschland (VCD) nicht ausreichend. Durch sie allein entstünden nicht mehr Züge und auch kein besseres Schienennetz, sagte die VCD-Vorsitzende Kerstin Haarmann vor der Sperrung der Strecke Frankfurt–Mannheim an diesem Montag. Lediglich das sogenannte Grundstörungsniveau werde durch diese gesenkt. Schienenknoten in großen Städten müssten für ein funktionierendes Netz demnach ausgebaut und digitalisiert werden. Zudem seien Ausweichstrecken nötig, damit Personen- und Güterverkehr auch bei Reparaturen weiterlaufen könne.(dpa/jW)