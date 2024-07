Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder jungewelt.de/­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Der alte Herr und das schöne Mädchen« von Italo Svevo, erschienen im Verlag Klaus Wagenbach.

Das Buch »Mit dem Wind fliehen. Roman aus Sri Lanka« von Ranjith Henayaka, erschienen bei Horlemann, haben gewonnen: Kathrin Reeh aus Buseck und Berend Buscher aus Westoverledingen.