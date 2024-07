In »The Shining« schrieb sie Filmgeschichte: Die Schauspielerin Shelley Duvall ist tot. Sie starb am 11. Juli im Alter von 75 Jahren in Blanco (Texas), wie US-Medien unter Berufung auf ihren Partner berichten. Entdeckt wurde sie von Regisseur Robert Altman, für ihre Rolle im Psychodrama »Drei Frauen« erhielt sie 1977 beim Filmfestival in Cannes die Auszeichnung als beste Schauspielerin. Weltberühmt wurde Duvall 1980 mit ihrer Rolle im Horrorfilm »The Shining« von Regisseur Stanley Kubrick. (dpa/jW)