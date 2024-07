Mehr Sexualdelikte gegen Kinder registriert

Wiesbaden. Das Bundeskriminalamt hat im vergangenen Jahr erneut mehr Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche registriert. In vielen Fällen spielt das Internet eine wichtige Rolle, etwa wenn die Täter Kontakte zu Minderjährigen über soziale Netzwerke anbahnen, wie aus dem »Bundeslagebild Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen 2023« hervorgeht, das am Montag im Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden vorgestellt wurde. Laut Lagebild wurden den Ermittlern im vergangenen Jahr 16.375 Fälle bekannt, in denen Kindern sexualisierte Gewalt angetan wurden – ein Anstieg um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 18.497 Kinder unter 14 Jahren wurden dabei Opfer, 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Fälle, in denen es um Darstellungen der sexualisierten Gewalt an Kindern ging, nahm – vor allem aufgrund zahlreicher Hinweise aus dem Ausland – um 7,4 Prozent auf rund 45.000 Fälle zu. Die Anzahl der Sexualdelikte mit minderjährigen Opfern haben sich laut BKA in den vergangenen fünf Jahren insgesamt mehr als verdreifacht. (dpa/jW)