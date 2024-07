Sri Lanka: Aktionsplan gegen Belästigung

Colombo. Das Kabinett von Sri Lanka hat einen sektorübergreifenden nationalen Aktionsplan für den Zeitraum zwischen 2024 und 2028 verabschiedet, um sexualisierte und geschlechtsspezifische Belästigung im Land zu beseitigen, wie das Informationsministerium der Regierung am Mittwoch mitteilte. Präsident Ranil Wickremesinghe, der auch Minister für Frauen, Kinder und soziale Ermächtigung ist, stellte den Vorschlag vor, so das Ministerium. Das Ministerium erklärte, die Politik müsse das Recht von Frauen, Männern und Kindern sicherstellen, in einem fairen und sozialen Umfeld ohne Gewalt zu leben. (Xinhua/jW)