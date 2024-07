Präsidentin von CBS zurückgetreten

New York. Die Präsidentin des US-Sendernetzwerks CBS, Ingrid Ciprian-Matthews, erklärte am Mittwoch nach weniger als einem Jahr im Amt ihren Rücktritt. Die vom Fernsehsender CNN zugleich angekündigte Kürzung von rund 100 Jobs erklärte die US-Nachrichtenagentur AP am späten Mittwoch abend (Ortszeit) als »Anzeichen für einen Umbruch in der Medienbranche«. Der Rücktritt erfolgte demnach wenige Tage nachdem CBS-Muttergesellschaft Paramount Global den Verkauf von CBS an die US-Produktionsfirma Skydance angekündigt hatte. Skydance werde »voraussichtlich Stellen abbauen«. Ciprian-Matthews bleibe bis zur US-Präsidentschaftswahl als »Beraterin« bei CBS. (jW)