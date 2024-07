Über 15 Millionen Zuwanderer in BRD

Wiesbaden. Rund 15,6 Millionen der 2022 in der Bundesrepublik lebenden Menschen sind eingewandert. Das entsprach knapp 19 Prozent der Bevölkerung hierzulande, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden unter Verweis auf die Zensusdatenbank mitteilte. Einschließlich der Nachkommen der Eingewanderten lebten 2022 in Deutschland somit rund 18,1 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Unter den 15,6 Millionen im Ausland geborenen Menschen besaßen 40 Prozent die deutsche Staatsangehörigkeit, während 60 Prozent eine andere Staatsangehörigkeit hatten. Den Angaben zufolge stammen die meisten Zuwanderer aus Polen, der Türkei, Russland, Syrien und der Ukraine. (AFP/jW)