Militarisierung von Paris vor Olympia

Paris. Vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris in zwei Wochen haben die Polizei und das Militär ihre Präsenz in der Stadt sichtbar erhöht. Teils schwerbewaffnete Beamte und Soldaten sind in viel größerer Zahl und an mehr Stellen als üblich in der französischen Hauptstadt unterwegs. Am Stadtrand richtete die französische Armee ein Lager für 4.500 Soldaten ein. »Das ist das größte Lager der Armee in Paris seit dem Zweiten Weltkrieg«, so ein Oberst gegenüber France Info. Während der gesamten Dauer der Spiele mobilisieren die Streitkräfte insgesamt 15.000 Soldaten. (dpa/jW)