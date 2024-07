Bund verbietet Bauteile von Huawei im 5G-Netz

Berlin. Das 5G-Netz wird in der BRD ohne Komponenten von Huawei ausgebaut. Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärte am Donnerstag, Bundesregierung und Mobilfunkfirmen hätten beschlossen, Bauteile der chinesischen Firmen Huawei und ZTE ab Ende 2029 im 5G-Mobilfunknetz zu verbieten. Im 5G-Kernnetz solle dies bereits Ende 2026 gelten. Es gelte, Sicherheitsrisiken zu verringern »und anders als in der Vergangenheit einseitige Abhängigkeiten« zu vermeiden, so Faeser. Dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Konstantin von Notz, geht es indes nicht schnell genug. Die Entscheidung grenze an »Fahrlässigkeit«, erklärte von Notz gegenüber Reuters. »Auch und gerade mit Blick darauf, was sicherheitspolitisch in den vergangenen zwei Jahren passiert ist, sind fünf Jahre einfach eine extrem lange Zeit«, sagte er. (Reuters/jW)