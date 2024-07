Tödlicher Arbeitsunfall im Rostocker Hafen

Rostock. Im Rostocker Hafen ist ein 62jähriger bei Arbeiten auf einem Schiff ums Leben gekommen. Der Mann wurde am Montag auf einem niederländischen Schiff zwischen einer Ladewand und einem Lastwagenanhänger eingequetscht und dabei tödlich verletzt, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Rostock am Dienstag sagte. Der 62jährige Deutsche war demnach als Einweiser an Bord des Schiffs. Wie genau es zu dem Unfall kam, sei Gegenstand der andauernden Ermittlungen. (AFP/jW)