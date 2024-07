Nachschlag: Angst statt Aufklärung

Wolfgang Maria Weber/IMAGO Drohkulisse? Transparent des Antikriegscamps vor der Ludwig-Maximilians-Universität fordert »Freiheit für alle unterdrückten Völker« (München, 14.5.2024)

Mal keine Lust auf Dudelsender. Also: Deutschlandfunk. Da geht es um antisemitische Vorfälle. Der Sender hat »nachgefragt, was das für betroffene jüdische Menschen im Alltag bedeutet«. Ein Imbiss-Schild in Bonn verspricht Gratisessen für Palästinenser. Daneben das Kanzlerhaupt mit Kippa. »Terrorunterstützer« müssten »ins Gefängnis«. Passantin diskutiert. Was gesagt wird? Keine Ahnung. Weiter mit Studentin eins. Ihre Angstsituation: Antikriegscamp der »Students for Palestine«. Handyvideo mit unverständlichen Parolen sowie »große Stofftücher mit arabischen Schriftzeichen sowie marxistischen und leninistischen Symbolen«. Ich wüsste gern, welche. Studentin zwei erlebe »täglich« Antisemitismus, auch in »linken und feministischen Netzwerken«. Dort seien »antisemitische Parolen zum Alltag geworden«. Ich wüsste gern, welche. Immerhin: Uwe Gäb von der Jüdisch-liberalen Gemeinde Köln nennt den brutalen Überfall auf einen Synagogenbesucher und prangert Angriffe auf Migranten und Muslime an. (mb)