Nach Auseinandersetzungen um eine millionenschwere Auktion kommt ein seltenes Skizzenbuch des Malers Caspar David Friedrich (1774–1840) nun in öffentliche Sammlungen. Die »Klassik Stiftung Weimar«, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz haben mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder, der Ernst von Siemens Kunststiftung sowie weiterer Förderer eines der nur sechs erhaltenen Skizzenbücher Friedrichs erworben. Das Büchlein soll am Freitag in Berlin präsentiert werden. Das »Karlsruher Skizzenbuch« war im vergangenen Jahr im Berliner Auktionshaus Grisebach für insgesamt gut 1,8 Millionen Euro versteigert worden. (dpa/jW)