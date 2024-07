Die Penguin-Random-House-Verlagsgruppe bekommt einen neuen Chef. Christian Jünger wird zum Oktober dieses Jahres Vorsitzender der Geschäftsführung bei der größten deutschsprachigen Publikumsverlagsgruppe, wie die Bertelsmann-Tochter am Dienstag in München mitteilte. Jünger kommt vom Rowohlt-Verlag und folgt auf Thomas Rathnow, der im April von dieser Position zurückgetreten war, nachdem er schon zuvor seine Aufgaben aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. Die Penguin-Random-House-Verlagsgruppe in München ist der deutschsprachige Teil der internationalen Verlagsgruppe Penguin Random House mit Hauptsitz in New York, einem Tochterunternehmen des Medienriesen Bertelsmann aus Gütersloh. (dpa/jW)