»Ariane 6«-Start: »Europa ist zurück«

Kourou. Obwohl beim Jungfernflug der Rakete »Ariane 6« ein Hilfsantrieb ausfiel, weshalb zwei von 17 Satelliten nicht ins All gebracht werden konnten, ist die Europäische Raumfahrtbehörde ESA vollauf zufrieden. »Europa ist zurück«, sagte ESA-Chef Josef Aschbacher am Dienstag abend nach dem Start vom Weltraumbahnhof in Kourou (Französisch-Guayana). »Es ist eine große Überraschung, dass nur so wenig nicht funktioniert hat«, erklärte Martin Tajmar, der als Professor für Raumfahrtsysteme der TU Dresden an dem Projekt beteiligt war. Die »Ariane 6« soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern. (dpa/jW)