Audi-Werk in Brüssel vor Schließung

Brüssel. Der deutsche Autobauer Audi will »gemeinsam mit den zuständigen Sozialpartnern Lösungen für den Standort« Brüssel finden, wie die VW-Tochter am Dienstag abend mitteilte. »Dazu kann auch eine Einstellung des Betriebs gehören.« Zur Begründung hieß es: »Audi beobachtet weltweit einen Rückgang der Kundenaufträge im elektrischen Oberklassesegment.« In Brüssel werden die Modelle Q8 E-tron und Q8 Sportback E-tron gefertigt. Für beide verzeichnet Audi »stark sinkende Auftragseingänge«. Das Werk hat gut 3.000 Beschäftigte. (dpa/jW)