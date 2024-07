Kiew verweigert Pellmann Einreise

Berlin. Dem Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann (Die Linke) ist die Einreise in die ­Ukraine verwehrt worden. Er sei in Lwiw an der Weiterfahrt gehindert worden, teilte die Linke-Gruppe im Bundestag am Dienstag mit. Pellmann und zwei Mitarbeiter seien nach zwei Stunden ohne Nennung von Gründen nach Polen abgeschoben worden. »Anscheinend gibt es eine Liste von Personen des öffentlichen Lebens, die sich kritisch positioniert haben und nicht mehr in die Ukraine einreisen dürfen«, erklärte Pellmann. (dpa/jW)