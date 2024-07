662 Millionen Menschen arbeiten in OECD-Staaten

Paris. In Industriestaaten sind so viele Menschen wie noch nie in einem Beschäftigungsverhältnis. Wie die Organisation OECD am Dienstag in Paris mitteilte, waren im Mai 2024 insgesamt 662 Millionen Personen in Arbeit, etwa ein Viertel mehr als im Jahr 2000. Die Arbeitslosenquote sei demnach mit durchschnittlich 4,9 Prozent eine der niedrigsten der vergangenen Jahrzehnte, bei Frauen ist sie 0,2 Prozentpunkte höher. Die Beschäftigung nimmt laut OECD derzeit, mit nur wenigen Ausnahmen, insbesondere bei älteren Menschen zu. OECD-Generalsekretär Mathias Cormann erklärte, in CO2-intensiven Industrien würden künftig viele Jobs wegfallen. (Reuters/jW)