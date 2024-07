Hamburg: Opposition will MSC-Deal hinauszögern

Hamburg. Die Hamburgische Bürgerschaft wollte an diesem Mittwoch dem viel kritisierten Deal zum Einstieg der weltgrößten Reederei MSC beim Hafenlogistiker HHLA als letzte Instanz zustimmen. Die Opposition aus Linke und CDU will die endgültige Entscheidung nun allerdings bis Anfang September nach der Sommerpause hinauszögern, indem sie die zweite Lesung am Mittwoch verweigert. Das berichtete das Hamburger Abendblatt am Montag. An der Zustimmung der Bürgerschaft zu dem mindestens 40 Jahre laufenden Vertrag besteht angesichts der Zweidrittelmehrheit von SPD und Grünen bisher allerdings kein Zweifel. (dpa/jW)