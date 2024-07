Zwist um Steuerabschläge für ausländische Fachkräfte

Köln. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die von den Koalitionsspitzen geplanten Steuerabschläge für ausländische Fachkräfte in Frage gestellt. Um sie ins Land zu locken, sollen in den ersten drei Jahren ihrer Arbeitsaufnahme bis zu 30 Prozent ihres Bruttolohns steuerfrei gestellt werden. Heil erklärte am Dienstag im DLF: »Das müssen wir uns noch mal genauer anschauen.« Alexander Dobrindt (CSU) schimpfte: »Das ist ein echtes Inländer-Benachteiligungsprogramm«. Die FDP wies die Einwände zurück. (dpa/jW)