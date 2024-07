Indonesien: Älteste Höhlenmalerei der Welt

Brisbane. Drei verschwommene Figuren neben einem großen roten Schwein: Was auf den ersten Blick wie eine unscheinbare Zeichnung aussieht, ist in Wirklichkeit das weltweit älteste bislang entdeckte Erzählwerk mit den Mitteln der Bildenden Kunst. Die gegenständliche Zeichnung aus einer Höhle in Indonesien sei dank einer neuen Methode auf ein Alter von 51.000 Jahren taxiert worden, schreiben Forscher von der australischen Griffith-Universität im Fachmagazin Nature. Die Darstellung von drei Menschen und einem Wildschwein überschreite »erstmals die 50.000-Jahre-Grenze«. Die Entdeckung deute darauf hin, »dass das Erzählen von Geschichten bereits viel länger zum menschlichen Dasein gehört als bisher angenommen«, sagte der Archäologe und Mitautor der Studie, Adam Brumm, am Mittwoch vor Journalisten. Für ihre Studie verwendeten die Forscher eine neue Methode, bei der Laser und Computersoftware eingesetzt wurden, um eine Karte der Gesteinsproben zu erstellen. Diese Technik sei präziser, einfacher, schneller und billiger, sagte Mitautor Maxime Aubert der Nachrichtenagentur AFP. Zudem erfordere sie viel kleinere Gesteinsproben als bisherige Verfahren. (AFP/jW)