Lufthansa: neue Prüfung von Coronahilfen

Frankfurt am Main. Die milliardenschweren Coronahilfen für die Lufthansa werden erneut geprüft. Wie die EU-Kommission am Montag mitteilte, reagiert die Behörde auf ein Urteil des Gerichts der Europäischen Union (EuG), das die Genehmigung 2023 wegen Fehlern im Verfahren für nichtig erklärt hatte. Die Kommission hatte diese im Rahmen der Sonderregelung in der Pandemie ohne formelles Prüfverfahren freigegeben. Die Airline hatte die betreffenden rund sechs Milliarden Euro 2020 erhalten. Inzwischen ist das Geld nach Angaben der Lufthansa seit 2021 zurückgezahlt. (AFP/Reuters/jW)