Tödliche Explosion in Geflüchtetenunterkunft

Buchholz. Bei einem schweren Brand in einem Containerdorf für Geflüchtete im niedersächsischen Buchholz ist ein Mensch gestorben und ein Polizist schwer verletzt worden. Insgesamt wurden laut Feuerwehr 21 Menschen verletzt. Die Polizei habe nach eigenen Angaben »Hinweise auf eine zündelnde Person bekommen«. Zwei Beamte und zwei Mitarbeitende der Unterkunft hätten in einem Wohncontainer Benzingeruch wahrgenommen. Plötzlich sei es zu einer Explosion gekommen. Die Unterkunft mit insgesamt 48 Containern geriet in Vollbrand. Laut NDR waren dort 61 Menschen untergebracht. (dpa/jW)