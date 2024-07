Dr. Thomas Mohr, Falkensee Arno Mohr, Im Kinderwagen (1910)_1960

Aus dem Programm der jungen Welt-Maigalerie (vorher Ladengalerie) wurden einige Veranstaltungen Live übertragen, die auch als Video zum Nachsehen zur Verfügung stehen.

Eine Auswahl von Buchvorstellungen, Ausstellungsbeschreibungen, Diskussonsrunden u.a. finden Sie auf dem youTube-Kanal von junge Welt.

Die oben zu sehende Grafik von Arno Mohr, Im Kinderwagen, (1910, 1960) gehörte zur Ausstellung »›Mein Lebenslauf‹ – Arno Mohr zum 110. Geburtstag«, die vom 30. Juli bis 27. August 2020 in der jungen Welt-Ladengalerie zu sehen war.

Der Berliner Maler und Grafiker Arno Mohr (1910–2001) war nicht nur der »Monumentalmaler und Muralista« als den ihn Andreas Wessel am 29. Juli 2020 in der jungen Welt rühmte, sondern auch ein Meister der kleinen Formen. In der Ausstellung wurden der berühmte Grafikzyklus »Mein Lebenslauf« (1960–1967) sowie das Holzschnitt-Spätwerk »Tagebuchnotizen« (1981/82) und Selbstporträts aus fünf Jahrzehnten ausgestellt. In dem Onlinevideo (hier) führt Andreas Wessel durch die Schau, erläutert gewohnt sachkundig die ästhetischen Qualitäten der gezeigten Werke und ordnet sie in den Kontext der DDR-Kunstgeschichte ein.