Um es kurz zu machen, ich habe zwei Probleme: Nichtrauchen und ein Haushaltsdefizit. Meine Schuldenbremse heißt übrigens Schufa. Leider arbeiten die gründlich (hüstel). Aber die Lösung des Geldproblems hatte ich vor Tagen vor Augen. 260 Euro, also die Hälfte von Hartz IV, wollte ich in eine Aktie von General Dynamics investieren. Und das jeden Monat. Die Renditen rechtfertigen das Risiko, glauben Sie mir. Meine Exexfrau meinte, ich spinne, borgte mir aber trotzdem das Geld für den Flug nach Camden (USA). Den Laden vorher mal anschauen ist Pflicht, versteht sich von selbst. Also los!

Nun ja, Geographie war noch nie meine Stärke, und so landete ich in Camden, der kriminellsten und ärmsten Stadt der USA. In New Jersey! Aber mein Camden läge in Arkansas, wie mir ein zuvorkommender Crackdealer versicherte. Aus purer Dankbarkeit kaufte ich ihm seine letzte Zigarette für zehn Dollar ab, das Feuerzeug gab es gratis dazu. Also los!

Endlich stand ich vor dem Werkstor von General Dynamics. Obwohl schon Nacht, brannten überall Laternen. Sehr vornehm. Die Zufahrtsstraßen picobello sauber. Tja, hier werden vorwiegend Artilleriegeschosse hergestellt. Mörser und so. Für Kiew und so. Sogar »Einweg-›Javelin‹-Raketenwerfer«. Einweg? Klingt nicht sehr äh … nachhaltig, oder? Na egal, bei den Laternen. Ja, und nun zu Problem zwei. Ich stehe also wie Gott in Frankreich, wähne mich schon als Halbmillionär und zünde mir ziemlich ergriffen meine erste und vielleicht auch letzte Zigarette an.

Gott katholisch! Ich würde ja sagen Hustenkrampf, aber das war eher wie Wundstarrkrampf mit Gelbfieber. Fast reflexartig pfeffere ich die Kippe in weitem Bogen von mir. Und der Rest stand Tags drauf in der Zeitung: »Explosion at Arkansas Defense Weapons Plant …« Mein Englisch ist freilich gar nicht meins, aber »Explosion« und »Arkansas« kann ich schon noch aus der Schlagzeile herausfiltern. Jedenfalls kaufe ich die Aktie. Gebongt. Das Ding ist bombensicher! Finden Sie nicht auch?