Anlässlich des 95. Geburtstages von Werner Tübke zeigt das Panorama-Museum Bad Frankenhausen vom 13. Juli bis 3. November 2024 die Ausstellung »Anfang und Ende« mit Zeichnungen und Aquarellen des Schöpfers des riesigen Rundbildes »Frühbürgerliche Revolution in Deutschland«. Die Arbeiten stammen aus der Sammlung des Museums, markieren wichtige Etappen der Werkentwicklung und bieten damit einen Einblick in Tübkes Schaffen in den Jahren 1947 bis 1992. Zu sehen sind unter anderem Entwürfe für die Adaption der Dürer-Fresken im alten Nürnberger Rathaussaal und Arbeiten zur Aufführung von Carl Maria von Webers »Der Freischütz« in der Bonner Oper.