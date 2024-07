Hälfte der Beschäftigten arbeitet im Urlaub

Leverkusen. Unerholt aus dem Urlaub: Nach eigener Einschätzung kehren 24 Prozent wenig ausgeruht aus dem Haupturlaub zurück, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Krankenkasse Pronova BKK zeigt. Weitere 19 Prozent fühlen sich nur mäßig erholt. Jeweils rund 60 Prozent gaben an, unmittelbar vor und nach dem Urlaub Mehrarbeit leisten zu müssen, um die Abwesenheit zu organisieren oder Unerledigtes aufzuholen. Die Befragten bezifferten ihre Überstunden im Schnitt auf jeweils acht Stunden vor und nach dem Urlaub. Knapp die Hälfte (49 Prozent) der Befragten nimmt für den Haupturlaub mindestens 15 Tage frei. Auch in dieser Zeit checkt rund die Hälfte der Teilnehmer ihre Mails, und knapp zwei Drittel werden im beruflichen Zusammenhang kontaktiert. Nach eigener Einschätzung wenden die Betroffenen an jedem Urlaubstag durchschnittlich 1,3 Stunden Zeit für die Arbeit auf. Beschäftigte im Alter zwischen 18 und 29 Jahren berichten sogar von zwei Stunden. (dpa/jW)