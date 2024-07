Westbank: Fünf Tote bei israelischem Einsatz

Dschenin. Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland sind am Freitag fünf Menschen getötet worden. Unter den Opfern im Norden des Gebiets seien vier junge Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren, erklärte das Gesundheitsministerium der palästinensischen Autonomiebehörde. Die Identität des fünften Toten sei noch nicht bekannt. Die israelische Armee erklärte ihrerseits am Freitag morgen, dass ihre Soldaten dabei seien, »ein Gebäude zu umstellen«, in dem sich »Terroristen« verbarrikadiert hätten. Mindestens zwölf Palästinenser sind in dieser Woche bei israelischen Einsätzen im von Israel besetzten Westjordanland getötet worden. (AFP/jW)