Kraftstoffpreise weiter angestiegen

Bonn. Das Bundeskartellamt kritisiert, die Preisaufschläge an Autobahntankstellen seien zuletzt »noch einmal deutlich gestiegen«. Zur Sommerferienzeit lohne es sich »um so mehr, Tank-Apps zu nutzen und Preise zu vergleichen«, erklärte Behördenchef Andreas Mundt bei Veröffentlichung des Quartalsberichts zur Entwicklung der Kraftstoffpreise am Freitag. Demnach stiegen die Durchschnittspreise für Benzin um 5,6 Cent auf 1,873 Euro pro Liter und für Diesel um 4,1 Cent auf 1,684 Euro. An Autobahntankstellen seien Benzin und Diesel derzeit mehr als 40 Cent pro Liter teurer, eine Tankfüllung von 60 Liter mehr als 24 Euro. (AFP/dpa/jW)