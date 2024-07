IW: Fachkräfte für Ostdeutschland

Köln. Das »Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung« (Kofa) des kapitalnahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) empfiehlt, ausländische Fachkräfte insbesondere für Ostdeutschland anzuwerben. Laut einer Kofa-Studie vom Freitag leisten ausländische Beschäftigte bei der Besetzung offener Stellen in »Engpassberufen«, etwa der Altenpflege oder der Bauelektrik, einen »großen Beitrag«. Personal fehle vor allem in Sozial- und Gesundheitsberufen sowie bei Handwerk und IT, hieß es.(dpa/jW)