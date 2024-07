Täglich acht Tote im Straßenverkehr

Wiesbaden. Im Jahr 2023 starben im Schnitt acht Menschen pro Tag bei Unfällen im Straßenverkehr. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, gab es pro Tag 1.004 Verletzte im Straßenverkehr. Demnach starben 2023 insgesamt 2.839 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen, also 51 Getötete mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Verletzten stieg im selben Zeitraum auf insgesamt 366.557. Insgesamt gab es laut Polizei 2,5 Millionen Verkehrsunfälle in der BRD, 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr. 70 Prozent der Unfälle mit Toten oder Verletzten ereigneten sich innerhalb von Ortschaften. Auf Landstraßen entfielen rund 24 Prozent, auf Autobahnen knapp sieben Prozent. (AFP/jW)