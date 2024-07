Bundesrat lehnt Düngegesetz ab

Berlin. Das neue Düngegesetz ist vorerst gescheitert. Der Bundesrat lehnte die Gesetzesänderung am Freitag ab. Streitpunkt ist die Stoffstrombilanz, eine Gegenüberstellung von Zufuhr und Abfuhr von Nährstoffen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Dieses soll Rückschlüsse auf die Verursacher von Nitratbelastung ermöglichen. Die Bundesministerien für Landwirtschaft und Umwelt hatten am Donnerstag abend erklärt, derzeit würden an jeder vierten Messstelle die EU-weit festgelegten Nitratgrenzwerte überschritten. (AFP/dpa/jW)