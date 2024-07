Döring klagt gegen Bildungsministerium

Berlin. Die im Zuge der Affäre um einen »Prüfauftrag« zur Möglichkeit der Sanktionierung kritischer Hochschuldozenten entlassene ehemalige Staatssekretärin Sabine Döring klagt vor dem Berliner Verwaltungsgericht gegen das Bildungsministerium. Das berichtete am Freitag das Portal der »Tagesschau«. Demnach will sich Döring zu ihrer Rolle in der Angelegenheit öffentlich äußern, was das von Bettina Stark-Watzinger (FDP) geleitete Bildungsministerium jedoch mit Verweis auf die Verschwiegenheitspflicht auch von ehemaligen Beamten unter Androhung von disziplinarischen Maßnahmen untersagt haben soll. (jW)