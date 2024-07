Spanien: Ringen um Westsahara-Aktivisten

Bilbao. Ein Drama hat sich am Freitag auf dem Flughafen von Bilbao im spanischen Baskenland abgespielt. Dort befand sich seit mehr als einer Woche ein Aktivist aus der von Marokko besetzten Westsahara im Hungerstreik und wartete auf Anerkennung politischen Asyls. Nach Ablehnung des Antrags sollte er per Flugzeug abgeschoben werden – nach Tanger in Marokko, wo ihn eine Festnahme erwarten würde. Anwälte, Menschenrechtsgruppen, die Westsahara-Befreiungsfront Polisario und das Linksbündnis Sumar wollten ein Einlenken bewirken. Am Ende weigerte sich laut der Seite Infobae der Pilot, den 23jährigen zu befördern. (jW)