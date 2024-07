USA: Dokumente im Fall Epstein veröffentlicht

Palm Beach. Neu veröffentlichte Gerichtsdokumente um Jeffrey Epstein enthalten detaillierte Aussagen zu Taten des Sexualverbrechers und Multimillionärs. Die Papiere stammen von Befragungen in Florida aus dem Jahr 2006, wo dem mittlerweile verstorbenen Epstein viele Jahre vor seiner Festnahme 2019 schon einmal der Prozess gemacht werden sollte. Die Dokumente enthalten die Aussagen mehrerer Teenager, die erzählen, wie sie Epstein für mehrere hundert Dollar in dessen Anwesen zuerst massiert hätten und dann vergewaltigt worden seien. Epstein war 2008 einen Deal mit der Staatsanwaltschaft in Florida eingegangen und hatte sich für einige Verbrechen schuldig bekannt. Damit kam es nie zu einem Bundesverfahren aufgrund der Anschuldigungen wegen sexualisierter Gewalt. Epstein saß lediglich eine Gefängnisstrafe von 13 Monaten ab. (dpa/jW)