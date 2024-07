Studie: Milliardär Bolloré verschiebt Diskurs

Bonn. Der französische Medienmogul Vincent Bolloré hat die Verbreitung rechter Erzählungen in französischen Medien erheblich gefördert. Laut einer am Freitag veröffentlichten Studie des EPOS Economic Research Center sei die Sendezeit für extrem rechte Positionen in drei von Bolloré übernommenen TV-Sendern der Canal Plus-Gruppe um rund die Hälfte gestiegen. Seit der Senderübernahme durch den Milliardär 2015 seien zahlreiche Gäste mit rechten Ansichten zu Wort gekommen, deren Redezeit – anders als die von Berufspolitikern – von der Medienaufsicht nicht überprüft werde. (AFP/jW)