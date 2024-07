Sudan: Kämpfe um Stadt Al-Fascher

Khartum. Bei einem Artillerieangriff der paramilitärischen Schnellen Eingreiftruppen (RSF) auf einen Markt in Al-Fascher im Westen Sudans sind am Mittwoch mindestens 15 Menschen getötet und 32 weitere verletzt worden, wie die Agentur Xinhua am Donnerstag mitteilte. Bei allen Opfern soll es sich um Zivilisten handeln. Der im April vergangenen Jahres ausgebrochene Konflikt zwischen Sudans Armee und den RSF hat laut UNO bisher mindestens 16.650 Menschenleben gefordert. (Xinhua/jW)