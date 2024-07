Explosion in US-Rüstungsfabrik

San Francisco. Bei einer Explosion in einem Rüstungsbetrieb im südlichen US-Bundesstaat Arkansas sind am Mittwoch (Ortszeit) mindestens zwei Menschen verletzt worden, wie am Donnerstag die Agentur Xinhua meldete. Eine Person werde weiter vermisst. Die Explosion ereignete sich im Werk von General Dynamics Ordnance and Tactical Systems in Camden südlich von Little Rock, der Hauptstadt von Arkansas. Als Ursache wurde zunächst ein »Zwischenfall mit Pyrotechnik« angegeben. (Xinhua/jW)