Autozulieferer Kico schließt Werk in Halver

Iserlohn. Der Automobilzulieferer Kico hat angekündigt, sein Werk im nordrhein-westfälischen Halver Ende November zu schließen. Damit könnten 150 Arbeitsplätze vernichtet werden, wie Radio MK am 25. Juni berichtete. Der IG Metall zufolge seien die Beschäftigten am Tag zuvor in einer Betriebsversammlung über die Schließungspläne informiert worden. Das Unternehmen gehört zur Münchener Mutares GmbH, ein »auf Special Situations fokussierter, international tätiger Private-Equity-Investor«, der im letzten Jahr 4,7 Milliarden Euro umgesetzt hat. Im August 2019 stieg Mutares bei Kico ein. Damals zählte das Halveraner Unternehmen Medienberichten zufolge noch 280 Beschäftigte. (jW)