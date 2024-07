Curevac streicht jede dritte Stelle

Tübingen. Das Biotechunternehmen Curevac will im Rahmen eines Konzernumbaus 30 Prozent seiner Stellen streichen und die Betriebskosten ab nächstem Jahr um insgesamt 30 Prozent senken, wie sie in Tübingen mitteilte. Zudem kündigte Curevac an, die Rechte an seinen mRNA-Grippe- und Covid-19-Impfstoffen für bis zu 1,45 Milliarden Euro an den britischen Pharmakonzern GSK zu verkaufen. Curevac sichert sich damit Finanzmittel, nachdem das Unternehmen Probleme in klinischen Studien und Patentstreitigkeiten rund um seine mRNA-Technologie gehabt hat. (dpa/jW)