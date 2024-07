Libanon: Israel tötet Hisbollah-Kommandeur

Beirut. Ein hochrangiger Hisbollah-Kommandeur sowie eine weitere Person sind am Mittwoch bei einem mutmaßlich israelischen Drohnenangriff auf ein Fahrzeug in der libanesischen Stadt Tyrus getötet worden. Wie Reuters berichtete, sei der auch als Abu Naima bekannte Kommandeur Abu Ali Nasser für Grenzoperationen der Hisbollah verantwortlich gewesen. In den vergangenen Wochen haben die grenzüberschreitenden Angriffe zwischen dem israelischen Militär und der Hisbollah zugenommen, weswegen die Befürchtungen hoch sind, dass es zu einem größeren Krieg zwischen beiden Parteien kommen könnte. (Reuters/jW)