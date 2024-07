Bündnis gegen rechts in Frankreich

Paris. In Frankreich hat sich vor der zweiten Runde der Parlamentswahl am Sonntag ein Bündnis zur Abwehr einer absoluten Mehrheit der extremen Rechten formiert. Bis zu 218 Bewerber sollen ihre Kandidatur zurückgezogen haben, um die Siegchancen besser plazierter Gegner des Rassemblement National (RN) zu erhöhen. In der ersten Runde hatten nur die Kandidaten ein Mandat gewonnen, die mehr als 50 Prozent erzielten. Kommenden Sonntag reicht die einfache Mehrheit. Die Gegner des RN aus linker Neuer Volksfront und dem Lager von Staatschef Emmanuel Macron hoffen, ihre Stimmen vereinen zu können. (Reuters/jW)