Russland wehrt Angriff auf Hafen ab

Noworossijsk. Russland hat Angriffe von zwei unbemannten ukrainischen Sprengstoffbooten auf die Hafenstadt Noworossijsk abgewehrt. Die Drohnenboote seien im Schwarzen Meer zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch in Moskau mit. In Noworossijsk liegt ein großer Hafen der russischen Schwarzmeerflotte. Am Vortag war von einem Brand auf einem russischen Militärstützpunkt bei der Stadt Kursk berichtet worden. Der Hintergrund ist unklar. Ebenfalls am Mittwoch wurde aus Moskau die Einnahme eines strategisch wichtigen Stadtteils der ukrainischen Ortschaft Tschassiw Jar gemeldet. (dpa/AFP/jW)