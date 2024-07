Wirecard-Prozess: Dritter Angeklagter will aussagen

München. Nach anderthalb Jahren Wirecard-Prozess in München will der schweigsame dritte Angeklagte E. nun erstmals aussagen. Den 17. Juli nannte der Vorsitzende Richter Markus Födisch zu Beginn des 134. Prozesstags als Termin, wie dpa am Mittwoch berichtete. Der ehemalige Chefbuchhalter des 2020 kollabierten Konzerns hatte zum Prozessauftakt seine Personalien bestätigt, ansonsten aber im bisherigen Verlauf des Verfahrens kein Wort zur Sache gesagt. E. sei im Gegenzug für ein Geständnis eine Haftstrafe zwischen sechs und acht Jahren in Aussicht gestellt worden.

E., der früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun und der bis 2020 in Dubai für Wirecard tätigen Manager Oliver Bellenhaus sollen gemeinsam mit etlichen Komplizen Milliardenumsätze erfunden haben, um ihr eigentlich defizitäres Unternehmen über Wasser zu halten. (dpa/jW)